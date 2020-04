El cerebro entiende de paciencia, pero el estómago no, aseveró el artesano purépecha Juan Enrique durante la reunión virtual que convocaron los colectivos Asamblea por las Culturas, #NoVivimosdelAplauso y Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México con autoridades culturales para demandar medidas urgentes destinadas a paliar la crisis económica que enfrenta el sector.

El creador plástico Antonio Ortiz Gritón anunció que ante la inactividad de las autoridades y la falta de respuesta a sus demandas los artistas fomentarán la fundación de bancos de alimentos, que se sumarán al que ya existe en Coyoacán. Estos bancos se financiarán con la venta simbólica de edificios de la Secretaría de Cultura, obras del Palacio de Bellas Artes y el león del Ángel de la Independencia, mediante certificados con precios de 100 a 500 pesos.

Miguel Poot, secretario técnico de la Comisión de Cultura del Senado, calificó de razonable la propuesta de préstamos a la palabra y la senadora Susana Harp habló de la necesidad del derecho a la salud. Esta última se comprometió a entregar una lista de los hospitales que tendrían que recibirnos a todos los mexicanos . Agregó que los legisladores se quedan con todas las propuestas y apoyarán la gestión en la Secretaría de Cultura, aunque –destacaron– al Senado no le correspondería el tema de los recursos económicos, sino a la Cámara de Diputados.

La directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Lucina Jiménez, se refirió a algunas medidas analizadas en reuniones recientes de los responsables del sector, entre ellas que la Secretaría de Cultura ofrece revisar las propuestas que emitan los representantes de la comunidad artística y la recopilación de los recursos de cancelaciones internacionales.

Jiménez destacó la importancia de armar un censo con metodología para que tenga validez jurídica, y adelantó que esta semana se replanteará la orientación de presupuestos en los recortes de elementos que no se ejercerán, como papelería, arrendamientos y viáticos. Se está haciendo la reconversión de los recursos. No es a largo plazo, es a corto plazo, porque sabemos que la crisis está encima y hay una serie de medidas con otras organizaciones como la posibilidad de que cuando se reanuden las actividades podamos garantizar que 100 por ciento de las taquillas vaya para los grupos o compañías para constituir un apoyo a la recuperación. La Secretaría de Hacienda no tiene inconveniente en esa medida , precisó.

Por lo pronto, se acordó que se designará una comisión entre los colectivos que convocaron a la reunión de ayer para realizar un nuevo encuentro mañana a las 10 horas.