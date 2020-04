Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de abril de 2020, p. 4

Frente a más de 130 ministros de cultura de todo el mundo, Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura (SC) federal, lamentablemente omitió información sobre la situación en México y la crisis que vive la colectividad artística y cultural en medio de la pandemia por el coronavirus.

La comunidad artística y cultural del país representada en un frente conjunto formado por la Asamblea por las Culturas de la Ciudad de México, el colectivo #NoVivimosdelAplauso y el Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México cuestionaron en un documento lo señalado por la funcionaria en la reunión convocada por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) el 22 de abril.

Sostuvieron que, a diferencia de lo que aseguró Frausto, la comunidad artística y cultural no cuenta con acceso al sistema de salud en México por tener condiciones laborales distintas no reconocidas por la legislación mexicana, sobre todo para los artistas autónomos e independientes .

Recortes presupuestales alarmantes

Sobre lo expresado de manera textual por la secretaria, quien afirmó que la apuesta de México es a la cultura; el ahorro gubernamental que se hace en época de crisis va hacia la persona, va hacia los artistas , los colectivos informan que “el ahorro del que habla no va hacia los artistas, por el contrario: la comunidad artística y cultural ha sido objeto de los recortes presupuestales más alarmantes, de una política cultural deficiente, programas improvisados, mal planteados y que violan los derechos culturales, al igual que violentan los derechos de los pueblos originarios establecidos en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En estos momentos de emergencia nacional, la comunidad artística y cultural, ante la sordera oficial, se ha tenido que autoorganizar para ayudar a los miembros más vulnerables de la comunidad. Las propuestas para coadyuvar en mecanismos de solución, colaboración e inclusión para paliar la crisis están siendo omitidos y hasta violentados por sectores del gobierno mexicano.