l diario británico The Guardian describe al banquero Jacob Wallenberg como el príncipe de la familia real de las finanzas de Suecia . Marco D’Eramo, uno de los fundadores del diario italiano de izquierda Il Manifesto, en artículo reciente en New Left Review cita las siguientes palabras de Wallenberg: No habrá recuperación. Habrá disturbios sociales. Habrá violencia. Habrá consecuencias socioeconómicas: un dramático desempleo. Los ciudadanos sufrirán dramáticamente: algunos morirán, otros se sentirán muy mal . No se trata de un agorero desinformado, sino de una visión que va extendiéndose por la clase dominante del centro del capitalismo globalizado neoliberal. Él mismo prevé una contracción económica mundial de 30 por ciento. Cualquier descripción de lo que puede ser un cataclismo social, político y económico, es pálida frente al cuadro que Wallenberg ve. Estoy muerto de miedo por las consecuencias para la sociedad , dice.

El banquero no habla de fechas o de una crisis pospandemia. No puede hacerlo: si algo domina al planeta en estos tiempos, es la indeterminación. No hay tiempos para nada. Mientras Italia –con los asegunes de los números en todas partes– comienza a respirar con unas curvas en las que el número cotidiano de recuperados supera al de nuevos casos y España ve cómo eso mismo puede estar cerca de ocurrirle, voces provenientes de centros internacionales de investigación no saben si los recuperados están inmunizados. En Alemania, también con más recuperados que nuevos casos, Angela Merkel afirma: Es precisamente porque las cifras dan lugar a la esperanza por lo que me siento obligada a decir que este resultado provisional es frágil. Estamos sobre una capa fina de hielo, muy fina. No estamos viviendo en la fase final de la pandemia, sino al principio .

Wallenberg, banquero e industrial, habla desde el centro multinacional dominante del capitalismo global, y advierte caos: en Estados Unidos el desempleo avanza con números sin precedente. Fortune anota el 23 de abril: “Antes del periodo de cinco semanas de 26.5 millones de reclamos iniciales de desempleo, ya había 7.1 millones de estadunidenses desempleados al 13 de marzo… Cuando las cifras se combinen, equivaldrían a más de 33 millones de desempleados, o a una tasa real de desempleo de 20.6 por ciento, que sería el nivel más alto desde 1934”. Ese nivel será superado.

El caos posible no es para un momento de la poscrisis pandémica, sino para un futuro cercano durante el desarrollo de una pandemia de duración indefinida, que puede tener rebrotes, como el ocurrido en China: Habin, ciudad de más de 10 millones de habitantes, ha sido cerrada como lo fue Wuhan.