Lo anterior, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señalara que no le gustó el modito del acuerdo de ambos organismo, y asegurar que Hacienda no daría el aval para el mismo en caso de que estén contemplando recursos del erario.

El Consejo Mexicano de Negocios y el BID Invest aclararon que su programa de financiamiento por hasta 12 mil millones de dólares (290 mil millones de pesos) a micro, pequeñas y medianas empresas de la cadena de valor de grandes compañías no involucra recursos del gobierno, por lo que no requiere el aval de la Secretaría de Hacienda o de cualquier otra instancia gubernamental.

Del Valle Perochena agregó que es impreciso decir que Hacienda avala, porque no es así, respalda como accionario del BID y como autoridad máxima financiera del país. No hay aval crediticio porque no hay recursos del gobierno, no se incrementa la deuda del país, es una operación privada .

El domingo, cuando fue presentado el programa, la Secretaría de Economía lo celebró al compartirlo en su cuenta de Twitter y señalar que el CMN y la Secretaría de Hacienda anuncian créditos para brindar apoyo a pymes .

En tanto, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, escribió en la misma red social: Felicitaciones, muy oportuna iniciativa para proteger nuestra planta productiva y el empleo .