D

el viernes pasado al día de ayer, el Instituto Mexicano del Seguro Social había otorgado 66 mil 590 créditos de 25 mil pesos cada uno a pequeños empresarios, sin más garantía que su palabra. Forman parte del programa de un millón de créditos que anunció el presidente López Obrador, el cual se ampliará, dijo, a 3 millones. El trámite es simple y no es necesario ir a una sucursal bancaria. El interesado ingresa al portal del IMSS y ahí encuentra una guía de los pasos a seguir.

Hay tres requisitos que no pueden dejar de cumplirse: 1.- Que el patrón no haya despedido a empleados en fecha reciente. 2.- El RFC y 3.- La firma electrónica del SAT. Si cumple los requisitos, en 72 horas estará depositado el dinero en su cuenta bancaria. Con 25 mil pesos el dueño de la tintorería o la tiendita de la esquina o el taller mecánico saben hacer maravillas. Los abonos son progresivos de 600 a 800 pesos mensuales, hasta saldar la deuda. El primer pago será dentro de cuatro meses. (Y no necesitan tener grado de inversión de Fitch, Moody’s o Standard&Poors).

Créditos boutique

Pero a las empresas que sí se les exige tener el aval de las calificadoras de crédito internacionales son las que participan en el programa de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Mexicano de Negocios, que ayer provocó un agrio comentario del presidente López Obrador. Supongo que no fue bien informado de qué se trata por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Son créditos exclusivamente para los proveedores de las empresas del Consejo. En este militan alrededor de 50 hombres de negocios del calibre de Carlos Slim, Germán Larrea y el propio presidente de la organización, Antonio del Valle Perochena. No se requiere aval del gobierno mexicano, por lo que no hay riesgo de que el crédito público vaya a ser afectado. Ayer ofrecieron una conferencia de prensa Del Valle Perochena y el representante del BID en México, Tomás Bermúdez, e hicieron las aclaraciones necesarias. Las empresas micro, pequeñas y medianas (mipymes) pueden acceder al programa de financiamiento sólo a través de empresas ancla de miembros del Consejo Mexicano de Negocios. Del Valle dijo que ya se cuenta con la participación en el programa de seis empresas: Mabe, Cemex, Nemak, Genomma Lab, Axtel y Xignux. En otras palabras, son créditos boutique, para un grupo no mayor a mil empresas. Lo que falta por aclarar, y se está tardando, es el otro mecanismo de financiamiento que anunció el Banco de México por 750 mil millones de pesos. Lo que quiere saber la opinión pública es si compromete las reservas internacionales –no deben tocarse, son reservas– o cuál es la fuente de los recursos. Ayer hice una consulta al banco central y no contestó.