Aislamiento, cruel a cualquier edad

o cierto es que no hay recetas, dieta, ejercicio, sexo, lectura, meditación, labores domésticas y demás: el aislamiento es cruel para todas edades, porque el ser humano no está hecho para el confinamiento. Tenemos que ser inventivos, creer en la supervivencia de nuestra especie (diseñada para existir por poco tiempo en términos cósmicos). Por ahora lo más importante es confiar en nosotros mismos y ser muy solidarios. Por un momento olvidemos los nefastos medios comprados y a los políticos oportunistas y atendamos al interés de nuestra comunidad. Esta epidemia es un aviso contundente. No somos propietarios de este pequeño planeta.

Enrique Gómez Álvarez

¿Quién controla la economía?

En sentido total nadie, pero sin duda el Estado y su monopolio de la moneda, de la elaboración de leyes y de la política económica, determinan el curso fundamental de la actividad económica, y ello trae efectos sociales positivos y negativos, según el sector social por el que se toman las decisiones.

Ahora vemos un conjunto de medidas por fuera del control del gobierno, recursos cuantiosos puestos en manos de la banca, la mayor parte extranjera, por decisión del Banco de México, y recursos del Banco Interamericano de Desarrollo –¿de quiénes son esos recursos?– promovidos por el Consejo Mexicano de Negocios para fondear a las pequeñas y medianas empresas que apoyan las cadenas de valor de las grandes empresas.

Recursos del exterior a empresas sin mediar una política industrial de por medio, distorsionan el desarrollo nacional, no garantizan un empleo bien remunerado, y lo que se ve es un salvamento de la gran empresa y las ganancias corporativas. Sobre la banca en particular, queda claro que ésta no ha puesto ni un centavo de sus enormes ganancias para enfrentar la crisis y se beneficia grandemente de estas medidas.

Quienes consideramos que es momento de pensar en una nueva economía, creemos que medidas como la nacionalización de la banca, el desconocimiento del Fobaproa, el ingreso ciudadano universal, la reforma fiscal progresiva, deben ser puestas sobre la mesa, si el Estado quiere ser el que dé rumbo fundamental y con sentido a la economía.

Carlos Moncada Gil

Denuncia inconsciencia ante el Covid-19

Ante la falta de conciencia de muchas personas que todavía no toman en serio la pandemia del Covid -19, celebro que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, haya establecido el uso obligatorio del cubrebocas en los espacios públicos.

Sin embargo, es necesario mencionar que en muchos lugares que habitualmente concentran a gran cantidad de personas las medidas de distanciamiento social no se han aplicado como deberían; uno de ellos es el Parque Revolución, de la Nueva Santa María, por el cual transitan muchos visitantes en grupo, sin cubrebocas y sin guardar la distancia entre ellos. Todo esto sucede frente a las autoridades que patrullan constantemente la zona.