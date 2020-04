Afp

Periódico La Jornada

Martes 28 de abril de 2020, p. 24

Quito. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador notificó ayer por escrito una sentencia en la cual dispone que el ex presidente Rafael Correa (2007-2017) debe pagar una indemnización al Estado de 14.7 millones de dólares, junto con 19 altos funcionarios de su gobierno y empresarios, todos acusados de participar en una trama de sobornos. El 7 de abril, el mismo tribunal notificó parte de la sentencia en la que 18 acusados fueron sentenciados a ocho años de cárcel, mientras el ex mandatario y el ex vicepresidente Jorge Glas perdieron sus derechos políticos por 25 años. Una asesora de Correa y su asistente recibieron penas reducidas por su colaboración con la justicia.