Martes 28 de abril de 2020, p. 24

Buenos Aires. Un grupo de acreedores de la provincia de Buenos Aires rechazó ayer la oferta de restructuración de la deuda de 7 mil 148 millones de dólares que propuso el gobernador Axel Kicillof, al considerar que no refleja su verdadera capacidad de pago .

El gobierno bonaerense pidió tres años de gracia, con una quita en capital de 5.7 por ciento y más de 50 por ciento de intereses, dada la situación dejada en esa provincia por la anterior administración de la alianza derechista Cambiemos, ahora Juntos por el Cambio.