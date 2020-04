Xinhua, The Independent, Reuters y Ap

Periódico La Jornada

Martes 28 de abril de 2020, p. 24

Pyongyang. El líder norcoreano Kim Jong-un envió ayer un mensaje al presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, al tiempo que altos funcionarios de Corea del Sur desestimaron especulaciones sobre su salud surgidas a raíz de que no ha hecho apariciones publicas desde el día 11, y consideraron que esa ausencia sugiere que no ha estado trabajando de manera habitual .

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo tener una idea muy clara de cómo se encuentra Kim Jong-un. No puedo decirte exactamente lo que sé , respondió a un reportero en rueda de prensa en la Casa Blanca. No puedo hablar de eso ahora. Sólo le deseo lo mejor , y agregó: espero que esté bien. Sé cómo está, relativamente hablando. Veremos, probablemente se enterarán en un futuro no muy lejano .

Kim envió un mensaje a Ramaphosa por el festejo de la fiesta nacional sudafricana, en el cual se pronunció por que las tradicionales relaciones de amistad y cooperación entre los dos países se vuelvan establemente más fuertes , informó la Agencia Central de Noticias Coreana (KCNA).

A pesar de que el asesor presidencial sudcoreano, Moon Chung-in, aseguró que Kim está vivo y bien de salud , las dudas persisten.

Yoon Sang-hyun, presidente del Comité de Unificación y Asuntos Exteriores en la Asamblea Nacional de Corea del Sur, sostuvo ayer en una reunión de expertos que la ausencia prolongada del líder indica que “no ha estado trabajando de manera habitual.