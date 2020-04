Cuernavaca, Mor., Trabajadores filtraron un documento interno de la Secretaría de Salud de Morelos, a la cual pertenece el Hospital General José G. Parres, ubicado en esta capital, a fin de que quienes sean internados en el nosocomio con síntomas o confirmación de coronavirus acepten por escrito la no resucitación en caso de accidente cardiopulmonar ; es decir, se les dejaría morir.

Pide legislador renuncia del titular de Salud estatal

El diputado local independiente José Casas González –quien ganó las elecciones de 2018 por Morena–, solicitó ayer por escrito al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo la renuncia del secretario de Salud estatal, Marco Antonio Cantú Cuevas, por omisión y arriesgar la vida de los trabajadores del sector y la de los enfermos de Covid-19.

En redes sociales dijo que el Hospital José G. Parres no cuenta con un protocolo para atender pacientes de coronavirus, ni con un área especial; no hay pruebas suficientes para detección, y las enfermeras y los médicos no tienen equipo de protección.

Casas González, quien dejó Morena a finales de 2018, dijo que su petición fue resultado de que el 23 de marzo recorrió el nosocomio, al que llamó un epicentro de contagios de Covid-19.