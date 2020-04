Afp

Periódico La Jornada

Martes 28 de abril de 2020, p. a11

Nueva York., La NBA informó este lunes que planea permitir que los jugadores entrenen individualmente en instalaciones de sus equipos en aquellos lugares donde lo permitan las restricciones por la pandemia de Covid-19, aunque aclaró que no autorizará las prácticas antes del 8 de mayo, cuando había trascendido que iniciarían el viernes. Esta decisión se produce cuando varios gobiernos locales y estatales en Estados Unidos han comenzado a dar visto bueno a la reapertura de negocios no esenciales. Para evitar disparidades, se planea que algunos jugadores que se encuentran en otras ciudades aún confinadas se puedan preparar en instalaciones de equipos rivales. Sin embargo, no se tolerarán más de cuatro basquetbolistas en una instalación a la vez y ningún entrenador principal o asistente podría participar.