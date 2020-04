En el boxeo femenil los sueldos no nos dejan tener un dinero para emergencias , explica; pero además, con una niña y un niño, debo dedicarles tiempo para tareas, atenderlos y tratar de que no los afecte tanto el encierro .

Este paro de actividades hace más notoria la situación y el boxeo femenil no es ajeno , plantea Martínez; esta pandemia lo demuestra, porque lo que se paga a las mujeres no permite ahorrar para imprevistos, porque casi todo lo que se cobra está comprometido por los gastos de la preparación .

La campeona estaba lista para defender el título supermosca en este primer trimestre; con la llegada de la pandemia tuvo que interrumpir su preparación y tratar de adaptarse a una rutina muy limitada en casa.

El boxeo exige mucha dedicación , señala; con niños sin escuela y sin gimnasio, debo tratar de mantenerme en forma con lo que tengo. Sólo una caminadora con la que hago trabajo de cardio para no perder condición y algunos ejercicios de fuerza, pero es muy poco para lo que necesitamos .

Lupita tiene incertidumbre sobre el retorno a las actividades deportivas, según cálculos esto puede suceder hasta julio, por lo que piensa en los escenarios que depara el futuro.