Fueron muchas emociones y la situación en la que estamos me orilló a hacer los cubrebocas de esa pieza que tenía; por eso me aventé a experimentar.

El cuadro era mío, como adorno me encantaba, pero yo tenía que hacer algo, porque me quedé sin ventas y los gastos siguen, las deudas avanzan , agrega.

Tras señalar que busca alternativas con el fin de adquirir la materia prima para sus cubrebocas, Paulina descartó suplantar los tradicionales bordados.

La base de mis cubrebocas debe ser forzosamente tela de manta bordada en Tenango de Doria; si no es así, no los voy a elaborar, porque sería ir en contra de los principios que me inspiraron a fundar Arte Mexicaj, o sea, promover las artesanías originarias de Hidalgo mediante la venta y distribución de productos originales, no falsificados, copiados o plagiados, como hace un año hizo la casa de modas Carolina Herrera.

Por ello, Paulina llamó a las autoridades estatales y federales a buscar soluciones para ayudar a los pequeños productores de artesanías que en este momento se dedican a la elaboración de cubrebocas con bordados de Tenango de Doria, tanto para que tengan materia prima como para que puedan sacar sus mercancías al mercado, pese a las dificultades de movilidad que hay en el país por la crisis sanitaria .

Pidió a las autoridades que estén alertas para evitar que la tela bordada en Tenago de Doria, que sirve de base para hacer los cubrebocas, sea falsificada o pirateada por fabricantes de origen chino.

Estoy segura de que no van a tardar en tratar de falsificar los bordados para hacer productos de mala calidad.

Los cubrebocas de Arte Mexikaj son lavables y reutilizables, con doble tela, evitan el paso de fluidos y cuentan con cinco filtros quirúrgicos, que se guardaban en un anexo de tela.

Tras confiar en que obtendrá la tela bordada para elaborar sus cubrebocas, Paulina Linares dijo que para vender sus productos, únicamente cuenta con Internet. No tengo ningún local. Todas las ventas que hago son a través de redes sociales Facebook e Instagram, o por Whatsapp, en el número 55-3241-3515.

Paulina no es la única que elabora cubrebocas usando tela bordada de Tenango de Doria. Diversas cooperativas de artesanos de ese municipio emprendieron también su producción, como Creando Tenangos, que tiene más de 30 años de experiencia en el ramo.

En cuanto a los precios, éstos varían según el fabricante, y van de 120 a 150 pesos por pieza.