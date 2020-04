No es tiempo de estar generando diferencias; estamos en medio de una epidemia, en la fase 3, la más complicada a la que se va a enfrentar el país , expresó la titular del Ejecutivo local, quien agregó que ante la misma emergencia sanitaria y la crisis económica que deriva de ésta, lo que hay que buscar es unidad, colaboración y coordinación y no generar una acción política que sólo disminuye la posibilidad de atención a la ciudadanía.

Subrayó que lo primero, ante esta situación, es el respeto a los derechos humanos, por lo que insistió en que su gobierno no aplicará medidas que violen las garantías individuales.

En videoconferencia, manifestó que cada gobernador tiene sus formas de hacer frente a la emergencia sanitaria que vive el país, aunque, subrayó, yo jamás hablaría mal de los habitantes de Jalisco , en referencia a las declaraciones del gobernador de esa entidad, que llamó pendejos a quienes no siguen las medidas de aislamiento social.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció por no usar la pandemia de Covid-19 con fines electorales, y afirmó que estos son tiempos de unidad y no de generar diferencias.

Agregó que en el caso del gobierno capitalino, independientemente del partido al que pertenezca un alcalde, hay colaboración entre todos para sacar adelante a la ciudad. Creo que así debería ser a nivel nacional y no que los gobernadores estén buscando o estén utilizando, que es todavía más grave, la epidemia para un tema electoral, es decir, me parece que no es correcto, por decir lo menos , señaló Sheinbaum Pardo.

Por otra parte, reiteró que se refuerzan los operativos de verificación respecto al cumplimiento del cierre de establecimientos mercantiles de actividades no esenciales, al destacar que se han detectado casos, como las tiendas Parisina, que cerraron sus locales en alcaldías centrales como Cuauhtémoc, pero mantienen abiertas las que tienen en la periferia, como Tláhuac.