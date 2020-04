Ante denuncias de discriminación de algunos consumidores en el sur de la ciudad, trabajadores de Chedraui señalaron que se tiene un horario de atención exclusiva de 7 a 11 horas, mismo que aplica en las dos cajas habilitadas para ellos, pero no se les impide el paso .

Algunos adultos que ingresaron a la sala comentaron que no es muy agradable que otra persona te haga las compras, porque siempre traes tu lista, pero si ves algo que se te escapó, lo compras o aprovechas una oferta, pero ni modo .

No se trata de un acto de discriminación, sino de proteger su salud, como parte de las medidas asumidas por la contingencia sanitaria para el acceso de los clientes, como tomar la temperatura, darles gel antibacterial y dosificar su paso , explicaron trabajadores en un recorrido por Polanco.

Como parte de las medidas de prevención para garantizar su salud, se invita a los más jóvenes a dejar libre ese horario para que las personas de la tercera edad acudan a hacer sus compras, lo cual no significa que están sujetas a cumplirlo.

El área de comida rápida fue habilitada para que aguarden a que estén todos sus productos y después se les invita a pasar a las cajas exclusivas a pagar, de no estar dentro del horario de 7 a 9 horas, para que ellos hagan su súper , explicaron trabajadores.

La intención del horario es que se mueven a sus anchas, sin riesgo, porque se han tomado todas las previsiones desde que se decretó la fase uno de contingencia, pues se trata de la gente más vulnerable a contagiarse de Covid-19 , precisaron.

Mientras, empleados de Costco aclararon que la única limitación que existe es que sólo se permite el paso de una persona por familia, y se han colocado sillas en el exterior para que la esperen. No hay, ni ha habido, ningún acto de discriminación , aseguraron.

Adultos mayores señalaron que no han tenido problemas para hacer sus compras, aunque algunos establecimientos fijaron horarios para que vayamos, pero no son obligatorios, son una especie de sugerencia para que no corramos riesgos, y está bien .

En la tienda Superama ubicada en la calle Homero, otros entrevistados comentaron que en la mañana es cuando más personas de la tercera edad aprovechan para hacer sus compras, caminar un poco y despejar la mente .