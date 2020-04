Bertha Teresa Ramírez

Martes 28 de abril de 2020

En la capital del país, alrededor de 4 mil 600 trabajadores no asalariados se autoemplean como aseadores de calzado, organilleros, vendedores de publicaciones y revistas atrasadas, vendedores ambulantes de café, mariachis o ayateros, señaló Tanya Espinoza Sánchez, coordinadora para la Ciudad de México de Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (Wiego, por sus siglas en inglés).

Sea por la falta de ingresos o porque se han tenido que aislar por disposición de las autoridades ante la contingencia sanitaria, esta población no está teniendo ingresos y la situación de un porcentaje no determinado de ésta podría empeorar al quedar fuera del apoyo de mil 500 pesos que les ha ofrecido la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STFE) del gobierno capitalino por no residir en la Ciudad de México, aunque llevan décadas realizando sus actividades aquí.