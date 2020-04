E

n un artículo excepcional, por la calidad de la información y de la interpretación, Ignacio Ramonet ha elaborado probablemente uno de los escritos recientes más completos e iluminados sobre la pandemia del coronavirus. Deseo felicitar profundamente al ensayista y a las publicaciones que lo tomaron, en primer lugar a La Jornada, por supuesto, y a las distintas versiones en español de Le Monde Diplomatique que también lo publican.

En el artículo, en realidad un verdadero ensayo, con el título de La pandemia y el sistema-mundo , Ramonet nos presenta una historia abreviada del surgimiento de la pandemia, de las múltiples advertencias que sobre su aparición hicieron un buen número de organizaciones científicas, organizaciones políticas internacionales, especialistas de reconocida capacidad, medios de difusión de gran prestigio y del retraso y la lentitud con que gran número de países reaccionó ante las advertencias, con los resultados aterradores que hoy conocemos. Salta a la vista el caso de Estados Unidos y el de los principales países de Europa occidental. En cambio, Ramonet elogia a algunos países asiáticos, entre ellos a Singapur y a Corea del Sur. “El planeta descubre estupefacto –nos dice– que no hay comandante a bordo… Desacreditada por su complicidad estructural con las multinacionales farmacéuticas, la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ha carecido de suficiente autoridad para asumir, como le correspondía, la conducción de la lucha global contra la nueva plaga”.

Continúa: “Los gobiernos asisten impotentes a la irrefrenable diseminación por todos los continentes de esta peste nueva… Mientras el germen siga presente en algún país, las reinfecciones serán inevitables y cíclicas. Lo más probable es que esta epidemia no logre pararse antes de que el microbio haya contagiado en torno a 60 por ciento de la humanidad”. Se ha calculado, con optimismo, que la confección de la vacuna podría durar, hasta que esté al alcance del conjunto que la requiera, entre 9 y 16 meses. Agrega Ramonet: Los gritos de agonía de los miles de enfermos muertos por no disponer de camas en las unidades de cuidados intensivos (UCI) ­condenan para largo tiempo a los fanáticos de las privatizaciones, de los recortes y de las políticas de austeridad . (El resultado más obvio de un neoliberalismo a ultranza, que también afectó gravemente a los sistemas de salud.)

Por supuesto, es bien conocido que en las redes sociales ha circulado profusamente la tesis y la contratesis de que el coronavirus es un arma biológica que favorece a China o a Estados Unidos. Ramonet es tajante al respecto y menciona, entre otras fuentes al profesor de la Universidad de Sydney Edward C. Holmes, que es el mejor experto mundial en el nuevo patógeno y que afirma que “nuestros análisis demuestran claramente que el SARS-CoV-2 no es una construcción de laboratorio ni un virus deliberadamente manipulado.

“Pero existe un amplio acuerdo entre los investigadores para reconocer que este nuevo germen ha surgido del mismo modo que otros: saltando de un animal a los seres humanos… Murciélagos, pájaros y varios mamíferos (en particular los cerdos) albergan naturalmente múltiples coronavirus. En los humanos, hay siete tipos de coronavirus… (tres que originan el resfriado común)... Y otros de aparición reciente, como el SARS-CoV-2, que se detectó en el mercado de mariscos de Wuhan, en diciembre de 2019, con el murciélago como ‘huésped original’ y otro animal aún no identificado como ‘huésped intermedio’ desde el cual, después de volverse particularmente peligroso, habría saltado a los humanos… Pero lo que distingue específicamente al SARS-CoV-2 de otros virus asesinos es precisamente su estrategia de irradiación silenciosa. O sea, su capacidad de propagarse sin levantar sospechas, ni siquiera en su propia víctima, por lo menos durante los primeros días del contagio en los que la persona infectada no presenta ningún síntoma de la enfermedad.”