ay quienes se alegrarían de ver a México dividido o como un Estado fallido, con tal de que el proyecto que triunfó en 2018, con el candidato López Obrador y Morena, fracasara; se trata de un revanchismo enfermizo muy activo. Lo forman empresarios, restos de partidos políticos que perdieron las elecciones y otros, que haga lo que haga y diga lo que diga el titular del Ejecutivo, lo critican y atacan, a veces con bajeza y casi siempre sin la honradez intelectual que exige el debate político. Han pedido que renuncie y han circulado rumores de acciones diversas, desde un golpe de Estado, hasta la separación de algunos estados del pacto federal.

Son pocos pero ruidosos, rencorosos y con recursos económicos abundantes; no los llamaré conservadores, porque no se identifican con los del siglo XIX. Son neoliberales, partidarios del poder del dinero sobre cualquier otro y sin ninguna solidaridad humana, carecen de amor a la patria; desconocen la historia, y no tienen reparo en aprovechar la pandemia que enfrentamos para llevar agua a su molino.

Olvidan que somos parte de la comunidad de países latinoamericanos y miran hacia el norte, donde algunos se formaron, con la esperanza de que les llegue alguna ayuda. Proponen que México quede como Centroamérica, dividido en pequeños estados más vulnerables aún de lo que ahora somos; la razón para adoptar esta postura es falta de solidaridad nacional e ignorancia de la historia. No saben que lo que ahora proponen ya se intentó; perdimos Texas y otros territorios, pero salvamos mucho, lo más poblado y culto del México de entonces.

Hoy se quejan de la situación económica generada por la pandemia y creen que tienen derecho a salvarse solos, piensan que por separado pueden rescatar, no el interés general, no el bien común, sino su interés particular y sus riquezas personales. Al ver que no prende su intento de desprestigiar al gobierno, han planteado, veladamente a veces, más abiertamente otras, dividir a la Federación mexicana. Unos hablan solamente de romper el pacto fiscal, otros en forma anónima, hacen ya circular por las redes mapas con los estados que formarían una nueva nación independiente y hasta escudo y bandera, como si eso fuera posible.

Por supuesto que esta idea descabellada, es únicamente la opinión de unos cuantos. No es de ningún modo el consenso del pueblo en general, cada vez más informado y participativo. Los habitantes de todo el país, incluidos los de los estados norteños, en su gran mayoría están convencidos de que es necesario un cambio de fondo de las estructuras corruptas y dañadas y saben que el proceso está iniciado, mientras que quienes murmuran sobre disolver la Federación, no entienden bien a bien de qué están hablando.