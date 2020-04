Rubén Villalpando, Diana Manzo y Myriam Navarro

Corresponsales

Periódico La Jornada

Lunes 27 de abril de 2020, p. 13

Los ataques a profesionales de la salud a manos de personas que temen contagiarse de coronavirus continuaron este fin de semana. En Parral, Chihuahua, un sujeto arrojó cloro a un enfermero, y similar agresión padeció un médico en Tezoatlán de Segura y Luna, Oaxaca.

El enfermero Francisco Núñez, quien labora para en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Parral, dio a conocer en redes sociales que el sábado fue víctima de una acometida.

En un video, afirmó: Soy el enfermero que bañaste en cloro afuera de un centro comercial, nomás quería decirte que esto no te va ayudar en nada a no contagiarte ni a ti ni a las personas que venían contigo. Utiliza cubrebocas y sobre todo no salgas de casa . Éste fue el primer caso de su tipo en Parral.

En Tezoatlán de Segura y Luna, municipio ubicado en la región mixteca de Oaxaca, el médico identificado con las siglas JSJ fue víctima de una agresión a manos de una mujer que lo visitó en su consultorio particular.