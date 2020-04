No sé ni por dónde empezar. Estoy, como le diría Marshall McLuhan a Woody Allen, “ over lowded”. Déjenme iniciar por las cosotas, por los acontecimientos que por su dimensión o importancia pulverizan a las cada vez más numerosas y repugnantes fake news.

los cientos de amigos de mi amigo Ignacio Pichardo Pagaza, una sincera disculpa: mi intención era, así lo dije, dar a conocer algunos momentos de la vida de Nacho que me autorizaban a calificarlo como un mexiquense fuera de serie y un mexicano excepción. Las urgencias del momento me obligan a espaciar estos datos profundamente afectivos, pero al tiempo, absolutamente reales. De ellos fui testigo (o participante) presencial. Por ahora sólo un minuto para decirle a Julieta: pasando la tormenta, te quiero en mi casa, como en los viejos y buenos tiempos, con algunos de los íntimos de Nacho, no para alargar el duelo sino para celebrar encuentros de una vida feliz y dignamente vivida.

Asimismo, el reconocido científico, investigador, académico señor Donald Trump, después de escuchar al vocero del Departamento de Seguridad Nacional, quien afirmó que la luz solar tiene un potente efecto aniquilador del virus en superficies y en el aire, propuso: ¿qué tal si calentamos el cuerpo con una tremenda luz ultravioleta y traemos esa luz al interior del cuerpo? Y sobre la desinfección al interior del cuerpo, dictaminó: podría hacerse en un minuto. Veo un desinfectante, una inyección que lo mata en ese tiempo . Algunos altos funcionarios y científicos calificados renunciaron o fueron despedidos por diferir de tan científicas propuestas.

Afortunadamente para el mundo, lo que los chinos, soviéticos, suecos, suizos, franceses, alemanes e ingleses piensan, no coincide con tan avanzados criterios. Esto lo dejaré para la próxima semana porque hoy no quiero terminar sin dar un adelanto de cosas reconfortantes que están sucediendo aquí en la ciudad.

En la colonia Del Valle, el multifamiliar Miguel Alemán se construyó, precisamente en aquellos tiempos. Son edificios emblemáticos no sólo por su arquitectura y el sentido político que les dio vida, sino por su historia, que comprende momentos estelares y hecatombes. No sólo sobrevive, nos sobrevivirá. Un habitante de esos territorios de cuento, novela y películas, que allí habita, como tercera o cuarta generación, me llamó y me contó una historia, no del pasado sino de la que están allí haciendo. Ese será uno de nuestros temas y el otro: cómo no te voy a seguir queriendo: el hospital construido por la UNAM en 21 días.

Todo se me acaba: espacio, tiempo y resuello. Ojalá pueda abrumarlos en una semana.

