Lunes 27 de abril de 2020, p. 31

Ciudad Juárez, Chih., Octavio Alberto Sánchez Alvillar, trabajador de una de las 312 maquiladoras asentadas en esta población fronteriza, narró que supo que estaba contagiado de coronavirus el día del funeral de su esposa, quien falleció del mismo mal. Cuando salí del panteón me puse muy enfermo; mi síntoma más fuerte era mucha tos, fiebre no, pero sí mucho dolor en el cuerpo , recordó.

Relató que a su cónyuge, Goyita, la obligaron a trabajar en la maquila con la amenaza de despedirla, y en el área de enfermería el médico de la empresa le decía que era alergia. Mi hija me llevó al hospital y luego de practicarme la prueba, a los tres días me confirmaron que era positivo, pero con los cuidados me dieron de alta el 13 de abril .

Otro caso es el de los empleados de la empresa Electrolux, multinacional sueca que fabrica electrodomésticos y vende más de 55 millones de productos al año. Denunciaron que desde marzo tuvieron un brote de Covid-19 por el alto número de extranjeros que llegaban de Europa y Asia a la compañía.

Miguel H., obrero del área de evaporadores, en entrevista, recordó que desde marzo realizaron protestas, porque trabajamos sin medidas mínimas de protección y lo que hicieron fue despedir a 20 compañeros que estuvieron en paro .

Afirmó que continuar en operaciones ocasionó que “dos compañeras de mi área se contagiaran y fallecieran; se llamaban Goyita y doña Luz, ambas de más de 45 años y con hipertensión.

El trabajador aseguró que en esa misma área de la factoría dieron positivo a coronavirus cuatro obreros más y ahora no sabemos cuántos son, pero desde el viernes (24 de abril) pasado cerraron el área y luego toda la empresa .

La maquila nos envió correos electrónicos informando de la muerte de doña Luz, primero, y luego de Goyita y de los contagios; las señoras eran amigas y el 8 de abril Goyita no pudo seguir laborando y la empresa entregó cubrebocas a los trabajadores .

Desde el 30 de marzo en dicha compañía ya sabían de los contagios y comenzaron a enviar a su casa a los que presentaran los síntomas; días después, a los que eran hipertensos, que tenían diabetes, dolores musculares y fiebre, pero ya era tarde, ya había contagios.