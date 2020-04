▲ Alrededor de mil 500 empleados de la maquiladora Electrocomponentes de Juárez, en Chihuahua, protestaron hace una semana por no contar con medidas de seguridad, luego de que un compañero falleciera por coronavirus y la empresa no les informó. Foto Cuartoscuro

Puntualizó que si el trabajo de alguien es esencial, debe trabajar con cuidado y precauciones, pero si se trata de una actividad que no lo es, debe permanecer en cuarentena y tener un trabajo asegurado cuando la contingencia termine.

Explicó que dará atención en Ciudad Juárez y Tijuana, y se extenderá a todas las localidades mexicanas donde operan maquiladoras estadunidenses no esenciales que estén obligando a los obreros a continuar actividades. Estados Unidos dice que debe ser una compañía segura para trabajar y los gerentes hacen que los empleados continúen laborando aquí (en México) , reprochó.

Ciudad Juárez, Chih., A pesar de los contagios y muertes por Covid-19 entre empleados de empresas maquiladoras, y las protestas de éstos para que las factorías suspendan actividades, directivos de las que no son consideradas esenciales, y aun así siguen en operación, dan preferencia al negocio y producción contratada que a la salud y vida de los obreros.

Empresas minimizan denuncias de contagios

Las empresas donde los trabajadores han denunciado casos de coronavirus entre sus compañeros, sin que les presten atención, son Key Tronic EMS, Electro Componentes, Termo Controles, Fegardala, Edumex, Genasco, Columbus Industries, General Electric Healthcare, Critikon de México, Autocam, Tecma, ADC Commscope, Honeywell, TPI Composites Inc., Regal, BRP y JMIMX.

Gumaro Barrios, subdirector de epidemiología de la Secretaría de Salud de Chihuahua, señaló que a la fecha, gracias al enlace que se tiene con el Instituto Mexicano del Seguro Social, se detectó que las personas que acudían a revisión provenían sobre todo de fábricas . Por ello, personal de esa dependencia y de la Jurisdicción Sanitaria acudieron a las plantas para detectar los casos; de allí provienen los brotes.

Mientras, Francisco Santini Ramos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana-(Chihuahua), consideró que la industria maquiladora de la entidad, en especial la de Juárez, está estigmatizada en el ámbito nacional e internacional, debido a las protestas de trabajadores que laboran en empresas no esenciales y la muerte de compañeros, y de seguir esa situación, se puede perder el atractivo para la inversión extranjera, como sucedió por el tema de las muertas de Juárez .

Subrayó que esta situación no abona, precisamente ahora que se anunció la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, pues los inversionistas valoran que es más rentable instalar sus operaciones en México que en China u otro país. Explicó que éste es un tema delicado, pero también hay que ver que las defunciones de los pacientes en Juárez se debe a un servicio médico con deficiencias y no es precisamente culpa de la empresa, pues en el caso de las lamentables pérdidas de vida de trabajadores de la planta Lear Río Bravo, se presentaron cuando ya estaba cerrada .