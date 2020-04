Violeta Rodríguez del Villar, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, expresó que en el contexto de la actual crisis es positivo el ánimo de redistribuir, así como agotar recursos presupuestales sin acudir a más deuda. No obstante, dijo, sin crecimiento ni diversificar los sectores estratégicos a los que se puede apoyar todo efecto bueno se anula.

La redistribución no sólo es una idea loable, sino necesaria, y que en México era urgente. Sin embargo, debemos reforzar el lado del impulso al crecimiento y éste requiere una estrategia de subsidios bastante tensada y que vaya a sectores estratégicos, los cuales no pueden ser sólo uno. Esto es México. No va a crecer si solamente le apuesta al petróleo. Tiene que ser bastante más diversificado, sin abandonar el objetivo redistributivo , explicó.

Sunny Villa, directora de Gasto Público del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, opinó que aún falta ver hasta dónde llegará el decreto bajo el planteamiento que hizo la Presidencia; sin embargo, también destaca la salida del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de los sectores prioritarios, pese a que éste acompaña la emergencia sanitaria provocada por la enfermedad Covid-19.