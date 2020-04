Erendira Palma Hernández

La suspensión del ascenso y descenso es un golpe directo a las filiales femeniles, como el club de Leonas Negras de la UdeG, que tiene más de 15 años de historia y estamos preparados con toda la infraestructura para llegar a la Liga Mx, pero dependemos de que el plantel varonil pueda ascender , señaló el estratega Alejandro Mendoza.

Me sorprende un poco que no se considere al futbol de mujeres en este debate , dijo al explicar que si el equipo no es viable económicamente, el patronato de la Universidad de Guadalajara podría retirarles el apoyo que aceptó darles desde 2016, cuando se dio a conocer la creación de la Liga Mx Femenil.

El patronato empezó a apoyar hace cuatro años al equipo universitario de Leonas Negras para profesionalizarlo; aquí las chicas tienen todo: desde vestidores, nutriólogo, sicólogo, médicos, seguro por lesiones, dónde entrenar o rehabilitarse, pero con la liga de expansión habría un presupuesto limitado y no sé qué pasaría con toda la estructura que tenemos , advirtió.

El patronato no sólo apoya a las 28 jugadoras que conforman al representativo de Leonas Negras, sino que también ha respaldado la creación de un centro de iniciación que se pretende transformar en una cantera en la que ya entrenan 42 futbolistas.

Desde sus cimientos con la Universidad de Guadalajara, las Leonas Negras han destacado en el sector amateur al coronarse en la liga Córdica, donde participan equipos piloto de Atlas y Chivas, así como la Liga Mayor Femenil. En esta temporada se encuentran a la espera de que se reanuden las actividades para disputar los cuartos de final del torneo universitario.

Mendoza apuntó que al no ser parte de la Liga Mx varias jugadoras han dejado al equipo al recibir propuestas de planteles de la Primera División, como Miriam García, quien está en Chivas, y Johana Robles, mediocampista de Atlas.

Además, han formado a elementos que destacan en el torneo profesional, como Tania Morales, capitana del Guadalajara; Carla Rossi, entrenadora de Tijuana; Jorge Gómez, estratega de Puebla, y Christina González, auxiliar técnica de Pachuca.