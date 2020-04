C

omentando algunas afirmaciones del presidente López Obrador sobre su programa económico, en el sentido de que respondían a un modelo distinto del neoliberal, externé mi desconcierto porque la propuesta presidencial es contraccionista y recuerda más que a Roosevelt, a H. Hoover. Ante esto, un querido colega reviró sarcásticamente: a lo mejor el Presidente piensa en un desarrollo sin crecimiento . No es la primera vez que escucho tal hipótesis, pero ésta me pareció contundente, independientemente de que choque con la evidencia económica; incluso, me atrevo a decir que es contraria a todo sentido común que pueda basarse en la experiencia histórica, universal y nacional.

De cualquier forma, de ser ésta la convicción del Presidente, hay que confesar que estamos en problemas. Es decir, que hemos encallado en un arrecife rocoso y alejado de cualquier playón de auxilio. Los más avezados navegantes que nos quedan lo saben bien. Solos, aunque en la misma barca.

En Estados Unidos, escriben Angus Deaton y Anne Case ( Deaths of Despair and the Future of Capitalism, Princeton University Press, 2020), la esperanza de vida se reduce en los americanos blancos y sin estudios de bachillerato, víctimas de la desesperanza, al tiempo que su ira los lleva a elegir presidente al peor de los prospectos y más acérrimo enemigo de una economía política renovada, como la postuló y edificó Roosevelt y Obama la buscó. El trabajo del premio Nobel de Economía y su coautora, nos reseña el New York Review of Books de marzo (pp. 28 y ss.), advierte de una enfermedad que podría ser más letal que la del Covid-19.