Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 26 de abril de 2020, p. 17

Saturación de contenidos, estandarización del conocimiento, manejo de conceptos complejos, sin explicaciones para alumnos de prescolar y primaria, y la falta de adecuación de contenido curricular para los de educación especial, son algunas defi-ciencias detectadas por maestros y directores de formación básica a una semana del inicio del programa Aprende en Casa.

La iniciativa con que la Secretaría de Educación Pública (SEP) convocó a millones de alumnos de prescolar, primaria y secundaria a seguir sus clases a través de contenidos transmitidos por televisión durante la emergencia sanitaria, puede resultar contraproducente, si no se hacen las modificaciones necesarias, particularmente a los contenidos para televisión, que pueden ser un eje para la formación de los alumnos, pero no la actividad central , indicó Francisco Bravo, director de primaria, con 35 años de experiencia docente.

En entrevista, destacó que un colectivo de educadores revisamos los contenidos y detectamos varios aspectos que pueden mejorar. Si bien reconocemos que hay videos que pueden ser relevantes en los aprendizajes, hay también saturación, pues en promedio se le pide a un niño de primaria realizar hasta nueve actividades por día, tres o cuatro por clase, incluyendo dos o tres que proponga el profesor, una de inglés y otra de educación física .

El modelo pedagógico, expuso, es monótono, porque siempre se les pide contestar preguntas y no realizar otras acciones como escribir una carta, hacer una entrevista o contar una historia.

También, detalló, se parte de la idea de que todos los niños tienen el mismo conocimiento y aprenden a la misma velocidad, cuando no es así. Además, no se considera que más de la mitad de los niños viven en hogares monoparentales, donde la madre sale a trabajar y no hay nadie que los apoye con sus clases.