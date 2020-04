c) Relacionado con el anterior, aun con la corrupción del PRI y del PAN, México se preparó como Estado federal para una epidemia, mientras que Estados Unidos perdió esta oportunidad al aceptar la llamada reforma sanitaria de Barack Obama. México sí lo hizo desde la epidemia de cólera de la década de los noventa, seguido de la preparación ante la amenaza del virus aviar y la experiencia del H1N1, y se preparó con un sistema de inteligencia y vigilancia epidemiológica que EU no tiene. Pese a que en Estados Unidos se cuenta con el mejor sistema de información epidemiológica sigue regido por políticos con intereses económicos por sobre los sanitarios.

b) El sistema de salud mexicano, si bien está fragmentado en varios organismos proveedores de servicios de salud, y que fue muy castigado en su financiamiento y operación durante los pasados 35 años, no obstante sigue siendo un sistema de salud organizado, mientras que el de Estados Unidos –como señaló Vicente Navarro– no existe.

e) Por último existe un flujo comercial y personal entre ambas fronteras que no se puede parar. Paradójicamente ahora los que debemos de protegernos de la epidemia somos los mexicanos fronterizos de los sureños estadunidenses. Sin embargo, no se ha documentado, que exista un acuerdo institucional sanitario entre los estados vecinos fronterizos; cada quién jala por su lado. Pese a que existe una comisión de salud México/Estados Unidos, no se conoce alguna emisión epidemiológica conjunta al respecto. Paralizada en su dimensión política, la citada comisión brilla por su ausencia. Es notorio que de California a Texas hay disparidad de acciones epidemiológicas, médicas o sanitarias, mientras que en México, pese a una serie de respuestas diferentes expresadas por los gobernadores de diferentes partidos, al final la mayoría se acoge a lo señalado por el gobierno federal.

Thomas McKweon demostró en su texto The roll of medicine de 1970, lo que Marx/Engels habían propuesto cien años antes: que las condiciones de pobreza preservaban las enfermedades infectocontagiosas, mientras que el bienestar social, la higiene, nutrición y buenos salarios eliminaban estas mismas enfermedades infecciosas en Europa, como así sucedió y posteriormente en el mundo occidental industrializado. Y demostró que no sólo controlaron o eliminaron estas enfermedades varios años antes de que se descubrieran los medicamentos antibióticos, sino que lo hicieron incluso antes de las vacunas para esas enfermedades existieran, es más, incluso años antes de conocer siquiera al agente causal de muchas de ellas. Por eso, con esa soberbia medicalizada de gobiernos como el de Estados Unidos no creyeron que ellos le fuera a tocar.

Mientras tanto México tenía otra experiencia. Con una larga historia de pobreza y de falta de control de muchas enfermedades infecciosas pese a seguir parcialmente un modelo medicalizado institucional, se conformó a la vez un historial de éxito. Primero con los éxitos de la disminución espectacular de muertes por diarreas infecciosas infantiles derivados de la campaña contra el cólera de 1992-93 y segundo, gracias al eficiente programa de enfermedades controladas por vacunación que ha logrado eliminar la poliomielitis o el sarampión. Muestra de esto también es que ha logrado mantener, hasta el momento de escribir esta letras, una epidemia que muestra una curva más plana que la de su vecino del norte, y el modelo más claro es la frontera México/Estados Unidos. Mientras en el norte la némesis médica los vence, en el México desigual, la inteligencia científica logra imponer acuerdos.

*Doctor en Ciencias de Salud Pública

Universidad de Sonora