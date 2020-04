Desde el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, el 23 de marzo pasado, y en los días posteriores con el inicio de la fase 2 y luego el decreto de emergencia por parte del Consejo de Salubridad General, la SG ha llevado a cabo distintas videoconferencias con gobernadores y alcaldes. Incluso recibieron –o no lo objetaron– un acuerdo de coordinación y unidad nacional.

Un tema del que he estado hablando constantemente con los municipios que han cerrado, por llamarlo de alguna manera, sus límites y coloquialmente sus fronteras, impidiendo la libertad de tránsito, por ejemplo. Estoy hablando con los gobernadores y con los presidentes municipales diciéndoles que no pueden cerrar sus municipios , expresó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Lo anterior porque las autoridades federales han detectado disparidad de acciones en esta contingencia que no coinciden necesariamente con la circunstancia sanitaria nacional y local.

No obstante, desde el inicio de la fase 3, el 21 de abril (e incluso en días anteriores), Gobernación detectó que en diversas regiones las autoridades locales disponían medidas dispares como la ley seca, con la que se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas.

Al respecto, Sánchez Cordero subrayó el viernes a la prensa que el país no se encuentra en un estado de excepción y tampoco está considerando suspender la libertad de tránsito, más aún cuando es necesario transportar mercancías.

Agregó que muchos de los municipios “han hecho caso omiso del ‘llamado a misa’ de la Secretaría de Gobernación, porque a veces dicen: ‘es que yo tengo que proteger a mi municipio del Covid y por eso no voy a permitir que nadie entre y nadie salga’.