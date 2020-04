Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 26 de abril de 2020, p. 7

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que hasta ­anoche de las 11 mil 634 camas Covid, incluyendo las de terapia intensiva, que se tienen para la atención de pacientes con SARS-CoV-2, se reportó una ocupación de 3 mil 350, es decir, 22 por ciento del total disponible, por lo que aseguró que aún tenemos un buen trecho, 78 por ciento, de camas por ocupar . A escala nacional, explicó, se han ocupado 12 por ciento de las camas con ventilador para la atención de pacientes críticos, por lo que están disponibles 88 por ciento.

Sin embargo, aclaró que de los 610 hospitales designados por los estados y las autoridades federales como nocosomios Covid –de 733 que se espera tener– 520 (85 por ciento) reportan diariamente la capacidad de camas disponibles en la Red IRAG (infección respiratoria aguda grave), que opera en todo el país.

Con este mecanismo de monitoreo, el más importante durante la fase 3 , aseguró se recaban 11 variables. Se deben reportar todos los casos atendidos por los hospitales, que desde la entrada en vigor de la fase 3, están obligados a notificar todos los casos diariamente . Subrayó que se trata de información que se genera localmente, en los estados, no la produce el gobierno federal, y que es obligatorio presentar .