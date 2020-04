Me permito hacer una precisión a la entrevista con la secretaria de laFunción Pública, Irma Eréndira Sandoval, y publicada ayer: el programa que sustituirá al Fonca deberá rendir el reporte de su manejo de fondos a través de la cuenta pública y no de la Auditoría Superior, como erróneamente interpreté.

Rodolfo Ceballos San Miguel, catedrático dela universidad Texas A&M

El coronavirus en Estados Unidos ya superó la cantidad de estadunidenses muertos en la guerra de Vietnam, que fueron cerca de 50 mil, un virus importado en aerolíneas y barcos, sin pagar aranceles; hasta hace unos días el presidente Donald Trump prohibió los vuelos internacionales de Europa, ya de-masiado tarde, el mandatario de un país con una economía capita-lista no tiene el poder para cancelar vuelos internacionales que son propiedad de sus grandes multimillonarios donantes para su campaña, para ellos gobierna, ahora, si ya aceptaron, por el paquete de rescate para las aerolíneas que suman miles de millones de dólares, en lugar de perder, los accionistas ganan con la crisis del coronavirus. A propósito de Vietnam, su gobierno, al segundo día del estallido del coronavirus en China, canceló los vuelos internacionales y sólo tuvieron dos contagiados. La gran diferencia la hace el sistema de gobierno.

Si este gran freno a la ceguera humana que estamos viviendo no nos despierta para convertir nuestro forzoso aislamiento en un encuentro… ¿de qué nos sirve seguir respirando, si seguiremos ciegos y sordos a la vida?

Nacer es un regalo de la vida, no tenemos ningún mérito propio. La conciencia de saber quiénes somos y dónde estamos es lo que nos hace humanos y nos permite apreciar nuestro efímero parpadeo en el tiempo. Vivir en la inconsciencia, aunque tu corazón siga latiendo y tus pulmones respirando, es como estar muerto.

Eso es lo que realmente somos, pero con tanto ruido en nuestra loca carrera de correr siempre para nunca llegar, nos hemos quedado sordos y ciegos, esa es nuestra gran tragedia. El ser humano, urbano y moderno, duerme el más profundo sueño de la ignorancia, hasta la bendición de la lluvia le puede parecer una tragedia porque se atasca su automóvil y las estrellas ya no brillan en sus noches.

Rosa Elvira Vargas, reportera

Pensar en los demás

Al leer que son cuatro alcaldías de esta capital donde menos se cumplen las restricciones de movilidad para evitar el contagio del Covid-19 me hace pensar en el egoísmo que caracteriza al ser humano, que únicamente piensa en el yo sin tomar en cuenta el ustedes, en este caso vital para evitar la proliferación incontrolable de la pandemia.

Me parece terrible que con tal actitud se eche por tierra lo que debería ser inherente al ser humano y que es la adopción libre de medidas que conduzcan al bien común y no dejarle al gobierno tener que imponerlas, al no haber otra alternativa y luego, peor, quejarnos de autoritarismo.

Hago votos porque ante el pico de la pandemia, que ya llega, sea por fin el pensar en los demás quedándose en casa lo que nos haga salir adelante lo mejor librados que se pueda.

Benjamín Cortés Valadez

Es la vida, artistas

Según información de La Jornada, los integrantes del Circo Atayde en Matamoros, Tamaulipas, suspendieron sus funciones desde hace tres semanas por la emergencia sanitaria y por eso ahora venden fruta para sobrevivir afuera de su centro de trabajo. Hermosa lección para esos otros artistas que piden que no desaparezca el Fonca o los de la Asamblea de las Culturas , que quieren 15 mil pesos para cada uno de los 12 mil trabajadores del arte y la cultura independientes . Estos que dicen que lamentan lo de la pandemia y la crisis, pero que no toquen su dinero. No es la economía, artistas, es la vida que puede depender de la existencia de un ventilador o de una cama en algún hospital.

Javier Bustillos

Frase de Gioconda Belli, no del Che Guevara

En el artículo Cuba se escribe con S de solidaridad , de Katu Arkonada, publicado el 25 de abril, el autor abre con la frase: “Decía el Che Guevara que la solidaridad es la ternura de los pueblos”, queremos aclarar que consideramos importante destacar la solidaridad del pueblo cubano durante la crisis sanitaria, que a decir verdad, es el único del mundo con una actitud internacionalista, pero la frase no es del Che Guevara, porque fue escrita por primera vez por Gioconda Belli, extraordinaria poeta nicaragüense y miliciana del FSLN en 1968, cuando el Che ya había muerto y es el lema de nuestra Red de Economía Solidaria túmin , que es la moneda comunitaria que circula en 20 estados de México y en seis países más.

Iván Uranga, promotor del túmin