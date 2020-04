Desde Lima (Juegos Parapanamericanos de 2019) quería estar activa, pero los médicos todavía no me daban la autorización para competir, como sí ahora, sólo con la reserva de que tengo que empezar de ceros. Va a ser un poquito tedioso, pero sé que nada es imposible .

Sé que no va a ser sencillo porque estoy iniciando prácticamente con rehabilitación, no estoy al 100 por ciento, pero sí con el ánimo y la intención de dar lo mejor y buscar ese pase tan esperado , señaló la atleta, quien al no poder regresar al agua, por el confinamiento, trabaja con ligas, como muchos nadadores.

Recordó que previo a los Juegos Paralímpicos de 2016 se acrecentaron las convulsiones y todo derivó en una cirugía de cervicales en enero de 2018, por lo que tiene más de dos años en rehabilitación. Convulsioné dentro de la alberca, me tuvieron que sacar (en Río). Seguí y no fue la medalla que esperaba, fue la de bronce, pero me supo a oro sabiendo el proceso en el que me encontraba .

Después me realizaron todos los estudios para determinar qué era lo que se tenía que hacer y lo que estaba pasando. La cirugía fue exitosa, sólo que vino la convulsión, así que me tuvieron que inducir a un coma, y en vez de dos, terminé 16 días hospitalizada .

Resultado, que el proceso de rehabilitación, estimado en seis meses, se extendió hasta ahora, aunque resalta que en lo que va del año no ha presentado ninguna y va paso a paso, con terapia y controlada con medicamentos.