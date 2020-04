C

on su pelo largo hasta la cintura y su rostro de niña inteligente y hacendosa, Carmen Boullosa es la más reconocida de las escritoras mexicanas. Autora de novelas traducidas al alemán y al inglés, y a varios otros idiomas, es también poeta y creadora de obras de teatro y ensayos que se publican en revistas políticas y literarias. Recuerdo entre sus libros de poesía el tomo de Ingobernable, publicado en 1979 por la UNAM, y La patria insomne, en 2012. También me atrapó su excelente novela Antes, que de inmediato se tradujo al alemán, al francés y al inglés. A Carmen Boullosa aún puedo visualizarla en Nueva York cuando los visité a ella y a su esposo, Mike Wallace (ganador del Pulitzer por Gotham, a History of New York City). (Hace menos de un lustro, escribieron a cuatro manos A Narcohistory How the United States and Mexico Jointly Created the Mexican Drug War .)

A Carmen la entrevisté en tiempos del desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, el 7 de abril de 2005. No se me ha borrado el día que todos salimos al Zócalo a manifestarnos en contra de esa injusticia. Todavía vivía Chema José María Pérez Gay y todavía tenía Andrés Manuel, entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, una pecera en la que nadaban dos pejelagartos que jamás he vuelto a ver.

En ese año visité a Carmen Boullosa, cuyo nombre aparecía en todos los vagones del Metro de Nueva York, porque después de ser traducida al inglés, al alemán y a muchos idiomas y de convertirse en la joven escritora mexicana más exitosa, había ganado la beca Guggenheim y un EMMY (al día de hoy hay más de 100 tesis de posgrado académico que estudian su obra en universidades extranjeras) y como daba clases en la Universidad de la Ciudad de Nueva York (la pública, CUNY), la institución se promovía mostrando a las estrellas de su cuerpo académico.

Desafuero, balandronada impertinente e ilegal

En los años en que conversamos, se dio el proceso de desafuero, uno de los acontecimientos más célebres entre 2004 y 2005. Según las noticias, el jefe de Gobierno se había apropiado de una diminuta callecita con el nombre de Carlos Graef Hernández (científico nuclear, amigo del astrofísico Guillermo Haro). Haro aseguraba que la acusación no iba a llegar a ningún lado por absurda; era un pretexto de Fox en contra del que se perfilaba como candidato a la Presidencia: Andrés Manuel López Obrador.

Entonces, Carmen Boullosa me comentó: “Cuando empecé a oír que iban a desaforar a López Obrador me dio coraje. Leí todos los diarios mexicanos por e-mail, viajé a México muy a menudo a ver a mi hija María, interrogué a amigos y a alumnos. Yo no podía creer que a una balandronada impertinente e ilegal se le diera crédito, y que además tuviera seguidores. Tú sabes muy bien que no soy periodista y que no escribo cosas así, pero me empezó a dar coraje al grado de no poder dormir en la noche, cosa que siempre me sucede cuando escribo una novela. En Nueva York, Mike y yo tratamos con estadunidenses intelectuales que nos preguntaban: ¿Qué pasa en México? La verdad, como mexicana, me parecía inverosímil que fueran a desaforar al jefe de Gobierno sólo porque iba ganando puntos hacia la Presidencia de la República. Intenté explicarle a un público estadunidense, y sobre todo a mis alumnos en CUNY, lo que sucedía; escribí un artículo, se lo envié a Julia Preston, quien me hizo comentarios muy pertinentes, y se publicó en el New York Times.

En esa época, tanto a Carmen como a mí, nos disgustaba la construcción de los segundos pisos. Recuerdo que insistía yo en más líneas del Metro. Carmen coincidió: “Porque he vivido en Nueva York y sé la maravilla que es un transporte público eficaz, como el Metro, que además de llevar y traer a la gente nos mezcla a todos, elimina las clases sociales. Tú te subes al subway y estas a lado del más pobre y del más rico. Eso es esencial en cualquier sociedad, te da un sentido del otro, de la igualdad. En cuanto a los segundos pisos... no me gustan como proyectos sociales; no creo que privilegiar al auto sea lo mejor para la ciudad, como no lo es quitarle prioridad al transporte público. Mucho de lo que AMLO ha hecho incluso me hiere. En cambio, me pareció genial el Metrobús en Insurgentes.