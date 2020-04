Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Sábado 25 de abril de 2020, p. 18

Ante la contingencia sanitaria por el Covid-19 se requieren apoyos para los pequeños y medianos productores lecheros, consideró Salvador Alvárez Morán, tesorero de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) y presidente del Gremio Lechero de la República Mexicana, quien precisó que la crisis económica hace prever a mediano y largo plazos una baja en la demanda del lácteo por la disminución del poder adquisitivo.

En la actual situación se necesitan medidas diferentes, porque si no las exportaciones de los productores menos eficientes pueden estar en riesgo. No hay apoyos para la modernización de las empresas ni tampoco para la comercialización, y ahora estamos teniendo una crisis importante, además habrá más consumo de productos que no son leche y vamos a tener más problemas de inseguridad, ya se roban pipas y ganado en los establos .