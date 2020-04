Fue así como nos dimos cuenta de que el tema de los polkos, al que le puso mucha atención mi profe y hasta se exaltó cuando habló de ellos, la madre no le hizo el menor caso… De ahí que a mi amiga le llamara polquita, de cariño.

ecuerdo que cuando estudiaba en la prepa de Jalisco, tenía una amiguita de buena familia que cursaba el mismo año, pero en una preparatoria para gente decente , regenteada por madres mercedarias, y a menudo, cuando no podíamos hacer algo mejor, comparábamos unas enseñanzas con las otras.

En plena guerra, pues, los polkos se alzaron en armas en la propia capital, encabezados por el general Matías de la Peña. Después de casi un mes de hostilidades en el corazón mismo de la Ciudad de los Palacios derrocaron al gobierno que amenazaba con meter las manos en los sagrados intereses de la Santa Madre Iglesia y, consecuentemente, facilitaron el avasallador triunfo de las fuerzas invasoras.

Pero, eso sí, consiguieron que López de Santa Anna se hiciera cargo del mando supremo del Ejército Mexicano y, claro está, no le tocaron un pelo al capital más abultado de la nación.

Para garantizarlo, al momento de alzarse, no podía faltar la publicación de unas Bases del plan para la restauración de los verdaderos principios federativos y, en consecuencia, declararon que los poderes Legislativo y Ejecutivo ya no tenían la confianza nacional.

A fin de cuentas, Santa Anna asumió una vez más la Presidencia de la República y condujo, como todos sabemos, el país al despeñadero.

El resultado fue que los intereses de los polkos quedaron a salvo. Suponemos que no les importó gran cosa el desastre general.