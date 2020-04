López Obrador aseveró que se mantienen presiones de autoridades de estados fronterizos o entidades donde están las aduanas, no en todos los casos, para poner a un conocido cercano de director , pero todo eso se tiene que terminar. Ha costado trabajo y eso ha mejorado mucho en migración y (ahí) va a seguir limpiándose , lo mismo en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Ofreció profundizar después sobre todo lo que sucede, porque se fueron haciendo costumbre estos actos de inmoralidad, el influyentismo, pero lleva muchísimo tiempo y no cambió .

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que limpiar las aduanas de corrupción es una asignatura pendiente, porque es un monstruo de cien cabezas . En tanto, Ricardo Ahued precisó que dejará la Dirección de Aduanas el próximo día 30 para reincorporarse al Senado y acotó que no dimitió por amenazas.

“Nada de ‘yo tengo influencia y no voy a pagar los impuestos o tengo un buen despacho de fiscalistas que me va a defender y al final, por mis agarraderas, no voy a cumplir como contribuyente’”.

Después de reunirse con el Presidente, al término de la mañanera, Ahued aseguró en entrevista que no debe haber temor de amenaza cuando no se están afectando intereses del Estado, ni fallándole al pueblo ni incumpliendo la ley .

También afirmó que con Raquel Buenrostro, jefa del SAT, mantiene una relación de respeto, institucional y profesional.

Sostuvo que los 11 meses que estuvo al frente de las aduanas encontró prácticas nocivas, y es muy común la corrupción; es fácil corromperse, (pero) se hicieron 24 movimientos en aduanas de México con toda tranquilidad, sin ninguna situación de riesgo . Afirmó que todos los días luchó contra actos ilícitos y hemos cumplido .

Ahued precisó que esperará la instalación de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a fin de presentar los documentos con la solicitud para reincorporarse a la bancada de Morena en el Senado.