Periódico La Jornada

Sábado 25 de abril de 2020, p. 5

En el país hay mil 934 profesionales de la salud contagiados por Covid-19, de acuerdo con el reporte de este viernes. De los cuales, 47 por ciento son médicos y 35 por ciento, personal de enfermería; 15 por ciento, de otras categorías en hospitales; 2 por ciento son laboratoristas y uno por ciento, dentistas, informó José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa).

En el reporte diario sobre el avance del SARS-CoV-2 en México, que en las últimas 24 horas elevó en 152 el registro diario de muertes confirmadas por laboratorio de Covid-19, para un acumulado de mil 221 fallecidos, a los que podrían sumarse 77 decesos sospechosos, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reconoció que existe un déficit de más de 200 mil médicos y enfermeras: nos enfrentamos a una deficiencia estructural del sistema de salud .

Agregó que pese al buen progreso de la convocatoria para contratar a galenos del Bienestar, reconoció que en algunos campos la respuesta no ha sido la más apropiada , principalmente en medicina crítica, infectología y neumología, que están entre las subespecialidades que más se requieren para atender la emergencia sanitaria por Covid-19.