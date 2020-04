Film Club Café (Naucalpan). Frente a las Torres de Satélite y recién con 14 años de vida, este cineclub es ya un sitio de culto en el norte del Valle de México, pues aparte de la excelente curaduría de películas que semana a semana realiza Raúl Ojanguren, director y propietario, la oferta musical es única en la zona.

–¿Programabas conciertos desde un principio?

–No, comencé a programarlos como al cuarto año.

–¿Y esencialmente qué es lo que programas?

–Es música independiente, jazz o los distintos estilos que hay en la escena independiente del rock.

–aguantaron un buen rato, hasta que cerraron totalmente el 1º de abril.

–Sí. Primero se cancelaron los conciertos, después las proyecciones, hasta que tuvimos que cerrar también la cafetería.

–Y en medio de todo esto has implementado una estrategia de varias aristas. ¿Cómo es esto?

–Bueno, la estrategia de todos es sobrevivir. Yo estoy haciendo una campaña basada en donativos y prepagos para gente que quiera prepagar su consumo. También tenemos una serie de membresías que sirven para asistir a las funciones de cine, para rentar películas u obtener descuentos en los conciertos.

“En una bella muestra de generosidad y solidaridad, Todd Clouser nos mandó una canción: “Nothing is gonna be the same / but there’s a couple of things / we might wanna save / Film Club Café.”

Ayudemos a salvar Film Club Café: para donar: https://bit.ly/fcc_donar ; para prepago: https://bit.ly/fcc_prepagar; para renovar: https://bit.ly/fcc_renovar, y para comprar:https://bit.ly/fcc_newmember

amalacara@prodigy.net.mx