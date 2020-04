Yo de grande quiero ser coronavirus/ y vaciar las calles de cada ciudad/ salvar a las plantas y a los animales/ ¡y terminar con la maldita humanidad!

Yo de grande quiero ser coronavirus/ infectar a las personas sin piedad/ que colapsen los gobiernos y que todos transformemos la asquerosa realidad./ Yo de grande quiero ser coronavirus/ enfermar a quien se tenga que enfermar/ ignorar las diferencias de la gente/ y que se quede quien se tenga que quedar./Porque el fin de la humanidad también es algo natural/ a la Tierra le das igual, no te sientas tan especial/ nuestra desaparición/ no tendrá repercusión./ El mundo será un lugar mejor/ después de nuestra exterminación./ Ya no hay nada que arreglar/ es más digno irnos en paz/ hay que morir para dejar vivir…(Y sigue…) El video completo puede verse en https://www.youtube.com/watch?v=k-aHW7hAbhU.

Va mi felicitación a los autores: vestuario y manejo de muppets Gigi Bárcena Osornio. Letra y Música de Cheyk Gudiño. ¡Bravo¡

infanciadestinoes@gmail.com