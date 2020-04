E

n medio de la emergencia sanitaria del Covid-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, está sobresaliendo como una de las figuras principales de la estrategia del gobierno mexicano para enfrentar el problema. También ha enfrentado críticas. La encuesta de esta semana planteó una pregunta muy puntual: ¿confías en el doctor López-Gatell y su equipo? La respuesta fue abrumadora: 95 por ciento de 6 mil 824 participantes de toda la República contestó: ‘sí confiamos’.

Metodología

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron 6 mil 824 personas; en Twitter, mil 421; en El Foro México, 662 y en Facebook 4 mil 741. Enseguida, algunas opiniones.

Twitter

Es la mejor administración de salud con la que podemos contar en estos momentos. Felicidades por el trabajo transparente y bien hecho con las condiciones de este país.

@elery170 /CDMX

López Gatell es un profesional, además es brillante para comunicar y empatizar. Fue un acierto del gobierno de AMLO ponerlo como vocero.

@felixelgato22 /CDMX

Es un profesional calificado, que tiene la experiencia y estudios para saber qué medidas tomar y estar a salvo (combatir el virus)

@Paulina /Mérida

El equipo de López-Gatell está conformado por científicos especialistas, no por payasos, cómicos , periodistas , políticos o cualquier otro ejemplo de fauna similar.

@Esperanza Lugo /CDMX

El Foro México

Detrás del funcionario hay muchas personas del sector salud que a diario están dando la cara contra el coronavirus y por México.

José Luis Camacho González /CDMX

Me parece excelente el desempeño López Gatell y su equipo. Todos muy profesionales. Nunca había presenciado este grado de intervención del gobierno federal en su conjunto en situaciones críticas de salud en México, es la primera vez que se da a diario este tipo de información y recomendaciones a la población, a fin de prevenir el crecimiento de la pandemia y la reducción en lo posible de algunos decesos. ¡Felicidades al doctor López-Gatell y al gobierno de México encabezado por Andrés Manuel López Obrador!

José Nájera /Playa del Carmen

El equipo de la Presidencia para enfrentar la epidemia global es de gente que sabe qué hacer con los recursos disponibles. Sus métodos obtienen la información precisa, necesaria y suficiente para tomar las decisiones correctas. Sus críticos son los que ven oportunidad de hacer negocios chuecos en toda crisis, quieren que se use el presupuesto para hacer pruebas sin ton ni son y como no les hacen caso, sueltan todas sus maldiciones y pronósticos que distan mucho de tener una sólida base científica. Los mercaderes de la desgracia se van a quedar relamiéndose los bigotes porque desperdiciar el presupuesto no está en los planes del gobierno.