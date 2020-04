¡Cuba! ¡Qué linda es Cuba!

a isla bella conmueve al mundo con el portentoso despliegue de auxilio médico por todos los rincones del planeta.

Una calamidad, el Covid-19, sorprende y paraliza la vida y nos condena al encierro, la inactividad y el temor al contagio y a la muerte. La mayoría de los países se defiende como puede y algunos apoyan en lo posible a otros.

Y Cuba, la patria martiana tan querida, ha sido amenazada, bloqueada, injuriada, boicoteada y agredida durante los pasados 70 años por los malos gobiernos de la gran potencia de todos tan temida.

Con qué claridad nos muestran los isleños que no es el dinero, sino la luz de la palabra y la honestidad de la acción las que salvarán al hombre.

Cuba, cubanos, el humanismo y la solidaridad que brindan enamoran al mundo y llenan de orgullo a Latinoamérica.

Jorge Fons

Homeopatía y Covid-19

Después de tantos muertos y tantos días de epidemia que hemos sufrido en México, no me explico por qué no se ha tomado en serio a la homeopatía como un coadyuvante eficaz contra el nuevo coronavirus.

Tenemos más de 100 años de tradición y escuelas, y existe una farmacopea homeopática oficial. La homeopatía es una carrera seria aquí en nuestro México querido.

Tomás Arellano Soto

En aduanas exigen fin a hostigamiento laboral

Agradecemos a La Jornada el espacio para denunciar una serie de irregularidades en la Administración General de Aduanas, ya que una dependencia fundamental para el combate al narcotráfico y el trasiego ilegal de armas se está viendo afectada por la falta de personal capacitado y la designación de mandos medios que no saben nada de áreas tan importantes como la de los binomios caninos.

Actualmente más de 60 por ciento de los perros rebasan la edad máxima para su utilización, de acuerdo con estándares internacionales, situación que afecta la correcta operación, porque ya presentan enfermedades propias de su edad. Además, los animales son sometidos a jornadas de trabajo extenuantes.

En tanto, la encargada de la Administración de Proyectos Aduaneros, Áurea María Antonieta Muñoz Beristáin, ha adoptado medidas que afectan el buen funcionamiento de esta área, entre ellas despedir a personal altamente calificado, como médicos veterinarios. El hostigamiento laboral y el despotismo con los trabajadores a su cargo es una constante.

Pedimos a las autoridades federales tomar cartas en el asunto y poner fin al maltrato de los empleados y que cesen los despidos en esta época de contigencia, en la cual el Presidente de la República se comprometió a que no habría ceses.

Daniel Blancas Villanueva y varios empleados más

Adultos mayores de Neza preguntan al alcalde por su despensa

Juan Hugo de la Rosa García, presidente municipal de Ciudad Nezahualcóyotl: soy vecino de la colonia Porvenir de este municipio. En estos momentos tan difíciles con la pandemia que ha encerrado a todo mundo en sus casas por su seguridad y protección, parerce que usted nos ha olvidado, ya que su gobierno nos había apoyado con una despensa cada dos meses, misma que entre enero y febrero pasado nos fue entregada por úl-tima vez. Los vecinos nos preguntamos ¿por qué ahora el olvido? Somos adultos mayores que no recibimos ninguna ayuda del gobierno federal por la edad (menores de 68 años), del estado de México, menos, porque no existimos. No sabemos por qué el olvido. Algunos vecinos de otras colonias del municipio si recibieron su entrega en marzo.