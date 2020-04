“Por lo anterior me vi obligado a tramitar un juicio de amparo contra los presidentes municipales de Tlanalapa y Tepeapulco, para que implementen las medidas y acciones extraordinarias publicadas el 21 de abril en el Diario Oficial de la Federación”, afirmó.

De nada sirve suspender labores en el sector público cuando el social y privado no lo hacen , argumentó al jurista. Señaló que en plena contingencia en esos municipios siguen abiertos comercios de cerveza, de reparación de equipo de cómputo o locales que no están incluidos como actividades esenciales.

Lo anterior es resultado de un juicio de amparo radicado en el juzgado de distrito de Pachuca, con el expediente 299/2020, que interpuso el abogado y vecino de Tlanalapa, Óscar Castillo, contra actos de omisión por parte de ambas autoridades municipales, por continuar con actividades no esenciales durante la emergencia sanitaria.

Pachuca, Hgo., La justicia federal dio un plazo de 48 horas a los alcaldes de Tlanalapa y Tepeapulco, José Francisco Hernández Cortés y José Adolfo Delgadillo López, para que lleven a cabo medidas y acciones extraordinarias a fin de que se cumpla el decreto de la Federación de suspender actividades no esenciales en esos municipios para evitar la propagación del coronavirus.

El juzgado pidió además a los ediles que en un término de 48 horas, las cuales expiran este sábado, rindan un informe sobre las acciones que van a llevar al cabo para el cumplimiento de las medidas sanitarias.

Si no lo hacen así, los funcionarios serán apercibidos de cumplir y si insisten en no hacerlo, el juzgado tendría que emitir una sentencia, en la cual se me otorgaría el amparo y se podrían interponer sanciones en su contra , detalló el jurista Castillo.

Acusó además de omisos e irresponsables a los alcaldes porque hasta el momento han permitido la apertura de giros comerciales no esenciales y que no tienen nada que ver en la elaboración de medicamentos lo que ha alentado a la gente hacer aglomeraciones en las calles y lugares públicos .

Por si fuera poco, señaló, los policías de ambos municipios laboran sin ningún tipo de protección pese a la contingencia .

El juicio de amparo fue interpuesto el 22 de abril y por su carácter de urgente, toda vez que es un asunto de salud publica que puede afectar a miles de personas, el juzgado de distrito de Pachuca lo admitió el 23 de abril.