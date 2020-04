Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 25 de abril de 2020, p. 26

León, Gto., Los gobiernos municipales de Irapuato, San Luis de la Paz, San José Iturbide y Doctor Mora aplicarán multas a los ciudadanos y comercios que no acaten las medidas sanitarias establecidas para prevenir la trasmisión del coronavirus. La sanción por no portar cubrebocas asciende a mil 42 pesos, y las multas a los negocios no esenciales que se nieguen a cerrar, serán hasta de 3 mil pesos , difundió el ayuntamiento de Irapuato.

El de San José Iturbide acordó multar con 2 mil 500 pesos a los negocios que no acaten las medidas sanitarias y si reinciden serán clausurados. Los no esenciales deben cerrar y los necesarios tendrán horario de 6 a 17 horas.

En el municipio de Doctor Mora fueron suspendidas las actividades comerciales dos semanas y se aplicarán multas de 2 mil 500 pesos a quienes no acaten la medida. Los negocios de primera necesidad abrirán solo jueves y sábados y los de segunda necesidad los miércoles y los viernes, informó el edil, Mario Arvizu Méndez.