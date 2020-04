En videoconferencia conjunta, la directora de los servicios de salud, Martina Pérez Rendón, aseguró que está instruida para que el Hospital General de Querétaro que depende de la Secretaría de salud estatal y que está reconvertido para atender a pacientes con Covid-19, así como el Centro de Congresos también readecuado para ese fin, informe “que no podemos recibir pacientes de otro ámbito.

La Secretaría de Gobierno deberá aplicar las modificaciones jurídicas en caso de que pacientes foráneos con Covid-19 busquen atención en espacios reconvertidos en Querétaro. El gobernador panista, Francisco Domínguez Servién, dijo además que con base a la autonomía que tienen los estados, en Querétaro no se contempla levantar la cuarentena a partir del 17 de mayo como planteó el gobierno federal, porque estiman que para esas fechas se tenga el pico más alto en la curva de contagio y existe el riesfo de un posible rebrote.

Querétaro, Qro., El gobierno del estado no permitirá que personas enfermas por Covid-19 de la capital del país, el estado de México u otra entidad sean atendidos en nosocomios o espacios para la atención de pacientes infectados en Querétaro, incluido el Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), porque estos centros hospitalarios se mantienen y se pagan vía cuotas de empresarios, comerciantes e industriales queretanos . Para implementar esa medida buscan modificaciones jurídicas.

“Las autoridades del IMSS determinarán si aceptan o no a pacientes de otras entidades en el Hospital Regional número 2 (HR2) porque es de su competencia; dicho nosocomio se ubica en el municipio de El Marqués y fue reconvertido como hospital Covid-19. Agregó que Domínguez Servién pide que se haga así, porque aun cuando haya camas disponibles, no quiere decir que no se pudieran ocupar en los siguientes días o semanas .