Asimismo, Pathway to Paris pidió a la gente reflexionar sobre su relación con el entorno para poder lograr un cambio. No regresemos al mundo como era. En lugar de eso, adentrémonos en el mundo con una visión renovada sobre cómo queremos vivir. Hagamos esto no sólo por nuestros hijos y las futuras generaciones, sino por cada uno, aquí y ahora .

El concierto en línea, nombrado Earth Day 50 (Día de la Tierra 50), es organizado por Pathway to Paris, cuyo nombre hace referencia al acuerdo climático de 2016. Es una agrupación no lucrativa encabezada por Jesssie Paris Smith, música e hija de Patti, y Rebecca Foon, una compositora y activista canadiense.

PlayOn Fest

Otra modalidad de escuchar música, además de los Live en redes sociales, es la selección de conciertos, en la primera edición del PlayOn Fest, que retransmitirá vía YouTube las actuaciones de más de 65 artistas de talla internacional.

La iniciativa organizada por Warner Music Group, en apoyo a la Organización Mundial de la Salud por la epidemia del Covid-19, comenzó ayer y concluirá el domingo con un cartel que será transmitido por el canal oficial de SongKick en la plataforma de videos o en https://www.PlayOnFest.com

Este encuentro virtual, con el slogan La música no ha sido cancelada , revivirá para gusto de los internautas conciertos de Bruno Mars, Green Day, Twenty One Pilots, Tones & I, JJ Linn, Chanmina, Charlie Puth, Ava Max, Coldplay, Ed Sheeran, Alec Benjamin o Stereophonics, o algunos otros que hicieron vibrar escenarios de Coachella, Sydney Opera House, Lollapalooza, Apollo Theater, Bonnaroo, The O2 Arena, Primavera Sound, Red Rocks Anfiteatro, Rock In Rio o el Global Citizen Festival. Búscalos con las etiquetas #PlayOnFes #livestream #MusicIsNotCancelled

También PlayBoy ofrece el domingo 26, a partir de las 20 horas, el #PlayboyMusicSessions, donde se presentarán Paralelo 40, Playa Limbo, Silver Rose, Los Daniels, Sussie 4, Esteman, Madame Recamier, Sandoval, Rebel Cats y Claudio Alcaraz, entre otros participantes que se suman a alegrar a la población en cuarentena.

Por otra parte, ayer al mediodía la banda Pink Floyd liberó el concierto Live At Pompeii en su canal oficial de YouTube, el cual permanecerá sólo 24 horas. En esta plataforma se detalla que en 1972 Pink Floyd grabó una película dirigida por Adrian Maben, en la que la banda actuó sin audiencia en el histórico anfiteatro romano de Pompeya. Esta cinta, es la versión reeditada de 2016 que aparece en la caja discográfica The Early Years 1965-1972.

Para los amantes de la música electrónica, varios artistas se han unido en el Festival Breakdown, dedicado a hacerle al público más entretenida la cuarentena.

Esta primera edición busca seguir marchando en solidaridad y con imaginación a partir de las 14 horas del 25 de abril a las 6 de la mañana del domingo para seguir soñando e imaginando libertad y alentando el #StayHomeStaySafe.

Anime, Frequencerz, Gunz For Hire, Sound Rush y Zatox, además de los nacionales Annoying Dream, Aranxa, DisKo RoCk, K1, Karina Rosee, Shantï, Shei, Solano y Sxxmc son algunos algunos de los invitados. www.breakdownfestival.com y https://www.facebook.com/BreakdownFestival/