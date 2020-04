Siempre activa

Ha sido un sube y baja de emociones, pero la verdad es que ya me acostumbré. Ya perdí la cuenta de los días que llevo sin salir de la casa, pero lo que me ayuda muchísimo es estar activa, tener una pequeña rutina, y como sea estoy avanzando en ciertas áreas y eso me tiene tranquila , afirma animada la atleta, quien fue recibida en casa del mánager del equipo nacional, Carlo Molfetta, campeón olímpico en Londres 2012.

Lo que sí es que me estoy levantando más tarde de lo normal. Primero desayuno, y antes de salir a entrenar al balcón, estoy haciendo un curso que me encontré en Internet sobre la evolución del universo y del ser humano; me gusta aprender cosas diferentes, trato de activarme mentalmente , comenta.