Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 25 de abril de 2020, p. a10

Desde su confinamiento como precaución por el Covid-19, Giovani dos Santos acepta que ha quedado en deuda con las expectativas de su rendimiento en el primer año con el América, al señalar que las lesiones lo han afectado. El delantero también dijo ser consciente de la situación que se vive por el nuevo coronavirus y aseguró que las Águilas están preparadas para jugar jornadas dobles cuando se reanude el torneo.

Soy autocrítico. Las expectativas hacia mí son altas, estoy en un club grande como América y siempre se le exige lo mejor a un jugador. Me queda mucho por darle a este equipo, no ha sido un año fácil para mí por todo lo que ha pasado, pero sé de mi capacidad y todo lo que puedo aportarle al plantel , dijo en una videoconferencia.