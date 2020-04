El ex timonel tricolor, mundialista en Francia 1998, estimó que tanto la Liga Mx como la FMF tenían otros caminos menos radicales para sanear las finanzas de los clubes y consolidar proyectos estables en el balompié nacional.

Cortar así una Liga, de buenas a primeras, donde hay tanta gente que depende de ella y donde todos aspiraban a estar en el máximo circuito, no es válido. Esta decisión le quitó toda la esencia al futbol mexicano, creo estuvo mal hecho, no se me hace algo muy lógico, lo que hicieron realmente fue desastroso , aseveró de forma tajante.

“Por lo que alcancé a ver no pelearon nada, creo que no hubo una reacción concreta al respecto, por lo menos yo así lo percibo, pero ojalá hagan algo pronto y digan ‘¡señores, rectifiquen por favor!, por nosotros, por nuestras familias.

Ante la inminente desaparición de la Liga de Ascenso, y la cancelación del descenso para los equipos de la Primera División durante las próximas seis temporadas, Manuel Lapuente, ex director técnico de la selección nacional, lamentó que tanto jugadores como directivos del Circuito de Plata ni siquiera se hayan movido para proteger su fuente de ingresos.

“Estoy de acuerdo en que esto es un negocio, pero si no les reditúa económicamente, ¿por qué no buscaron otras formas de conseguir recursos? Era preferible que se metieran con los sueldos, marcaran salarios tope, subastaran los equipos, consultaran a expertos en la materia, pero no, en vez de eso tomaron una decisión con los ojos cerrados y que sólo beneficia a unos cuantos.

Es increíble que de todas las alternativas hayan elegido precisamente ésta, es decir, borraron del mapa a decenas de jugadores, entrenadores, directivos, equipos históricos, personas que dependían del futbol que se desarrollaba en sus localidades, no debieron haber hecho eso, creo que hasta es ilegal, pero de cualquier forma no es correcto , enfatizó.

Quitar el descenso no fue más que para ahorrarse dinero, ¡nada más!, y claro, no podían decir que no se iba a permitir que los equipos perdieran su lugar en la Primera División y que sí hubiera ascenso, entonces cortaron todo de tajo. Es muy evidente.

Por otro lado, el también ex entrenador de América, Puebla, Necaxa, entre otros, opinó que la llamada Liga de Desarrollo, con la que se pretende sustituir al Ascenso Mx, no logrará incrementar el nivel del balompié nacional ni el de los jugadores.