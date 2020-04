Se eliminó la regla 20/11 que obligaba a los equipos de Primera División a darle minutos en la cancha a los jugadores Sub-21. También se confirmó la conclusión anticipada de esta temporada del Ascenso Mx, por lo que no se determinará a un campeón, donde Mineros de Zacatecas caminaban como líderes.

Medios señalaron que pese a la decisión, la Liga Mx no obtuvo los votos suficientes (80 por ciento) para modificar el estatuto social de la Federación Mexicana de Futbol, el cual otorga como derecho a sus afiliados ascender a la categoría inmediata superior , por lo que el ascenso y descenso se mantiene entre la Segunda y Tercera División.

También se darán 240 millones de pesos anuales por las siguien-tes temporadas (20 millones de pesos anuales por club), para apoyar el crecimiento de los equipos de la categoría y así continúen participando en la nueva división .

Estos recursos se generarán como parte de una sanción económica a los clubes con el peor desempeño en el torneo de la Liga Mx. El último lugar en la tabla de cocientes tendrá que pagar 120 millones de pesos, el equipo ubicado en el penúltimo escalón le corresponderá dar 70 millones, mientras el antepenúltimo tendrá que desembolsar 50 millones.

En el contexto de esta decisión, Enrique Bonilla, presidente de la Liga Mx, desdeñó el trabajo de los futbolistas al señalar que quienes queden fuera del futuro certamen de Expansión pueden buscar trabajo en el extranjero.

“Si los jugadores tienen la calidad pueden encontrar espacio en la Liga o se pueden ir a Panamá, o a donde su calidad los lleve para ser contratados. La realidad es que el número de plazas no va a ser disminuido, van a seguir siendo las mismas, yo creo que se van a incrementar y va a haber más lugares.

Si tienes la calidad, vas a ser parte de este negocio; si no, pues no vas a ningún club. Es como con ustedes, si alguno ya no da la calidad, le van a dar las gracias y van a traer a uno más joven. Es una ley de vida , dijo la noche del jueves a la cadena Fox Sports.

Las declaraciones desataron la molestia de los futbolistas, por lo que Alejandro Vela, delantero de los Venados de Yucatán, respondió al directivo en redes sociales. Y usted señor Bonilla, que era presidente del Ascenso Mx y no pudo con el paquete (o no quiso), ¿también va a buscar trabajo en Panamá o donde su capacidad lo lleve?