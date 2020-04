siendo Bally-na-Lee un lugar geográfico, materia de la obra maestra del irlandés Anthony Raftery: The Lass From Bally-na-Lee.

Follow me close, I’m going to Bally-na-Lee

The flowers are dyin’ like all things do

Today and tomorrow, and yesterday, too

La referencia directa es Song of Myself (1892), poema mural incluido en Leaves of Grass, la obra capital de Walt Whitman.

▲ El poeta cuyo bicentenario se conmemoró en mayo de 2019 Foto George Collins Cox

▲ El poeta que cumplirá 79 años en un mes. Foto Ap

El punto central de la nueva obra maestra de Bob Dylan es el uso de la primera persona del singular.

En su obra anterior, Murder Most Foul, combina la narración en impersonal con la voz en segunda persona y va introduciendo lo que ahora es definitivo: el yo. La trascendencia del yo, tema central de la pieza referida de Walt Whitman.

Curiosamente, la frase que da título a la nueva pieza de Dylan, I Contain Multitudes, no es un verso central. De hecho, está encerrado entre paréntesis y acorralado por una coma, viene al final del penúltimo de los 52 apartados del poema de Whitman y, vaya, el mismísimo Jorge Luis Borges lo ignoró olímpicamente en su genial traducción (versión, corregiría mi amigo José Emilio Pacheco: En poesía no hay traducción, hay versión ).

El tema central, entonces, es que la nueva obra de Bob Dylan se asienta en una máquina potente y dificilérrima: el relato en primera persona, tan dado a equívocos (he ahí el fallido nuevo periodismo , donde el periodista pasaba a ser la noticia y todo era en primera persona, fail), pero tan eficiente para narrar el mundo y mover conciencias y es el caso de I Contain Multitudes.

No hay pie (ya sea yámbico o mera metida de pata) a error: Dylan canta en primera persona pero no para referirse a él mismo, sino como recurso literario, siguiendo a Walt Whitman, porque la narración en primera persona es la voz del individuo. Es la voz de la humanidad. Es la voz de la especie.

Pero Dylan cuida el tono con vehemencia. Su fino sentido de la ironía le permite decir versos fuertes para equilibrar la atmósfera enseguida. No es el típico mamón, yoico, egocéntrico que habla de sí mismo. Es el poeta Dylan que sigue al poeta Whitman. Luego de un par de versos profundos, echa desmadre como en la secundaria: Soy como Ana Frank, como Indiana Jones, o como esos cabrones británicos peligrosos, los Rolling Stones .

Y vuelve a la carga:

Got a tell-tale heart, like Mr. Poe

Got skeletons in the walls of people you know

I’ll drink to the truth ant the things we said

I’ll drink to the man that shares your bed

I paint landscapes, and I paint nudes

I contain multitudes

Y luego de citar El corazón delator, obra maestra de Edgar Allan Poe, y de desdoblarse, verse a sí mismo en el lecho de su amada (toda la pieza tiene el encanto erótico de Lay, Lady Lay) y de autoironizarse de nuevo, vuelve a la carga y vuelve y vuelve:

I go right to the edge, I go right to the end

I go right where all things lost are made good again

I sing the songs of experience like William Blake

I have no apoligies to make

Everything’s flowing all at the same time

(…)

I’ll keep the path open, the path in my mind

Bob Dylan, el poeta cronista.

I Contain Multitudes es la culminación de una voluntad poética, es la corporeización del espíritu poético. Es la enésima confirmación de la grandeza, ubicación, identidad verdadera de Robert Zimmerman: poeta.

Bob Dylan es, siempre lo ha sido, antes que nada un poeta.

Dijera el periodista musical Alex Rose parafraseando a William Shakespeare:

