e estima que hay más de 5 mil personas injustamente presas en México. Hacinadas y encerradas entre cuatro paredes, sin libertad de movimiento, sin poder ir y venir a su antojo ni ver a sus seres queridos. El sacrificio de aislamiento en que nos encontramos tantos, para protegernos de la pandemia Covid-19, no nos acerca, ni remotamente, a la experiencia de vivir en encierro dentro de un reclusorio.

Por eso hay que celebrar ¡con todo! la aprobación de la Ley de Amnistía, que fuera aprobada por el Senado el lunes pasado. La conyuntura que favoreció su aprobación es porque su correcta aplicación ayudará a despresurizar los penales federales que están sobrepoblados, a reducir el riesgo de transmisión del virus al facilitar la sana distancia, así como respetar el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad.

Más allá del coronavirus, se trata de una iniciativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó desde tiempos de campaña, como un acto de justicia social. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, señaló que esta amnistía debe enmarcarse en la discusión sobre la transformación del sistema de justicia, toda vez que permitirá la libertad anticipada de población vulnerable que no esté recluida por delitos graves. Las Oficinas en México de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos valoran la nueva ley, no sólo por contribuir con la prevención ante el Covid-19, sino por terminar con los abusos a la pena de prisión y para evitar la criminalización de la pobreza, es un gran paso hacia la transformación del sistema de impartición de justicia del país. Por su parte, la organización civil EQUIS Justicia para las Mujeres celebró la aprobación como un primer paso para comenzar a identificar los perfiles de quienes puedan ser candidatos a la amnistía.

La amnistía es una medida excepcional que no supone un perdón por parte del gobierno o de la sociedad, sino un proceso de olvido (amnistía viene de amnesia) que busca beneficiar a las personas que han sido criminalizadas, no por el delito que cometieron, sino por las condiciones que les orillaron a cometerlo, quienes por pobreza o por falta de acceso a recursos legales adecuados, fueron acusadas o encarceladas. En consistencia con su posición ideológica, no sorprende que los diputados de oposición se abstuvieran o votaron en contra, representantes de PRI, PAN, MC y lo que queda del PRD no han mostrado interés por mejorar las condiciones de desigualdad ni de injusticia sociales. Hay que comprender el sentido de la amnistía, no se trata de liberar a delincuentes ni a narcotraficantes, no se excarcelará a quienes cometieron delitos graves: aquéllos contra la vida o la integridad corporal, ni a sentenciados por secuestro, violación, feminicidio, huachicoleo, trata de personas o robo a casa habitación.